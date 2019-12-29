Тюменские подростки бесплатно могут обучаться в театральной лаборатории

Фото Таисии Дикаревой

Тюменские подростки возрасте 12-18 лет смогут пройти обучение в бесплатной театральной лаборатории рамках многопрофильного проекта "Я здесь". Педагогами станут как тюменские, так и приглашенные эксперты из других регионов страны.

За полгода участники лаборатории посетят серию мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и музыке, пройдут курс занятий с психологом, примут участие в читках и обсуждениях. Кроме того, они закончат драматургическую школу, по итогу которой выпустят сборник пьес. Финальной точкой проекта станет создание и постановка спектакля, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Отметим, что в 2019 году театральная лаборатория "Здесь Я" выиграла Президентский грант в размере 855 805 рублей. Благодаря чему стало возможно создание в Тюмени творческого проекта, который не только познакомит участников с основами сценического искусства и его понимания, но и окажет психотерапевтический и психокоррекционный эффект, благодаря игровой модели театра.

Точная дата запуска проекта пока неизвестна. Следите за информацией в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте" или уточняйте по телефону 51-38-51.