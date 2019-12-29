Тюменец Иван Жаркевич готовится к финалу игры "Что? Где? Когда?"

Тюменец Иван Жаркевич месте со своей молодой командой готовится к финальной игре "Что? Где? Когда?", которую покажут в прямом эфире на Первом канале уже сегодня, 29 декабря, начало в 21.45.
Иван Жаркевич - выпускник Тюменского государственного университета, работает менеджером. 23 февраля 2020 года ему исполнится 32 года.
Как уже сообщал "Вслух.ру", в осенней серии команда Жаркевича обыграла телезрителей со счетом 6:0. Как сказал ведущий Борис Крюк, это второй подобный результат за 44-летнюю историю клуба.
В зимней серии команда победила со счетом 6:2. Игра была непростой: сразу блиц, потом - суперблиц. С суперблицем Денис Галиакберов справился великолепно. А вот в блице команда совершила техническую ошибку: выдала правильный ответ с неправильными подробностями, и его не засчитали.
Уже через неделю после последней игры Иван Жаркевич и его команда окажутся в финале. Сами игроки считают, что главная из жадача абстрагироваться от двух прошедших побед, играть "с чистого листа" и учитывать совершенные ошибки.
В финале года определится обладатель бриллиантовой совы. Если победит команда, то ее получит один из игроков. Если победят зрители, то приз достанется одному из авторов вопроса. В любом случае обладателя определят магистры, академики-телезрители и ведущий.
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