Тюменцев предупреждают о "новогодних" мошенниках

В преддверии Нового года активизировались мошенники, который на этот случай используют особые "праздничные" схемы. Например, многие тюменцы получали на почту или в социальных сетях поздравления с ссылками. Перейдя по ним, есть риск стать жертвой взлома данных и паролей пользователей. Это касается и интенет-банка.

"В регионе были зафиксированы случаи, когда пользователям смартфонов приходили ссылки на приложения, - отметил правозащитник Антон Макаров. – Люди устанавливают их под абсолютно разными предлогами и теряют контроль над интернет-банком. Жительница Ялуторовска потеряла около 250 тысяч рублей. Злоумышленники предложили ей поставить приложение, чтобы увеличить вклад, который был у женщины"

Кроме того, перед новым годом растет число фирм-однодневок. Они сначала предлагают услуги Деда Мороза и Снегурочки с вызовом на дом, берут полную предоплату и потом исчезают. Есть и противоположность: новогодние герои приходят в гости абсолютно бесплатно, но только после них потом пропадают ценные вещи, сообщает "Тюменская область сегодня".

Особую категорию составляют пенсионеры. Они всегда наиболее уязвимы. Жителям Тюменской области нужно предупредить своих близких. В новогодние дни появляется много сообщений о новогодних денежных подарках якобы от государства. Это могут быть и компенсации за неиспользованные льготы, за отсутствие больничных и даже за недоплаченную пенсию. Здесь возможно несколько вариантов: мошенники стремятся узнать данные карты для якобы перевода и получают доступ к списанию денежных средств. Вторым распространенным способом является обращение за помощью в размене денег: работники соцслужбы, курьеры, торговцы просят разменять крупные купюры. Они берут у жертв мелкие деньги, оставляя им взамен крупные фальшивые купюры.