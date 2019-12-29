Тюменский трихолог рассказала, можно ли вылечить волосы шампунем

В магазинах и аптеках огромный выбор средств для улучшения состояния волос: чудо-шампуни, маски, кондиционеры. Способны ли на самом деле вылечить волосы, рассказала тюменский трихолог Алена Пономарева.
По ее словам, шампуни предназначены только для гигиены, что бы ни обещал производитель на упаковке. Настоящим лечебным действием обладают только специальные трихологические средства, эффективность которых подтверждена, они имеют сертификат соответствия,
"Генетически заложено, что корневая система волос у человека должна быть крепкая. Можно сравнить со свеклой: крупный корешок и тонкий хвостик. А сейчас исследования показывают, что у нас корневая система стала по типу морковки – очень истощены корни, фолликулы. И это ненормально, отсюда и выпадение, и ослабленные локоны", - добавила Алена Пономарева.
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