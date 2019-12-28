Творческие тюменцы говорили о дизайне с зарубежными коллегами

Круглый стол на тему "Искусство в интерьере" собрал в Тюмени единомышленников – архитекторов, дизайнеров, художников, журналистов и бизнесменов. Одна из участниц мероприятия была из Нидерландов – она общалась со всеми с помощью видеосвязи по интернету.

Задача встречи была в свободном формате поделиться мнением, стоит ли воспитывать у земляков вкус к прекрасному или идти у них на поводу. Собравшиеся обсуждали, как рассмотреть искусство в хаосе экспозиционного стенда.

Инициатором выступила архитектор-дизайнер Анна Гусакова. Она отметила, что, реализуя творческие проекты на протяжении семи лет, обращается к живописи тюменских мастеров, которые нисколько не уступают уровню европейских художников.

"Общаясь с коллегами из других стран, поняла, что взгляд на живопись Сибири не соответствует действительности. У нас так много авангардистов, а кто об этом знает?", – отметила она.

Поддержала Анну журналист Евгения Букарева, которая подключилась к общению из Нидерландов. Увлекающаяся предметами искусства женщина удивилась: "Почему вы различаете понятия "живопись" и "дизайн"? В Европе искусство - это и есть дизайн".

В результате встречи единомышленники решили встречаться в постоянном режиме, причем на международном уровне, и реализовывать идеи по адекватному восприятию искусства обществом, по ведению бизнеса в этой сфере, пишет "Тюменская область сегодня".