"Точки роста" помогают формировать учебный процесс в Тюменском районе

В Тюменском районе подвели первые итоги работы центров цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста", которые работают на базе восьми школ в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, центры помогают качественно преобразовать учебный процесс, внедрить новые проектные подходы. С момента открытия в сентябре 2019 года здесь развернулась активная деятельность, как во время уроков, так и на внеурочных занятиях. Школьники осваивают VR-AR-реальность, пробуют различное программное обеспечение, проектируют модели в формате 3D на уроках технологии, конструируют и сами программируют роботов на уроках по робототехнике.

На базе Переваловской школы состоялась общешкольная конференция, на которой подвели итоги. В мероприятии принимали участие представители совета родителей, ветераны, сотрудники центра культуры и досуга "Родник". Дошколятам показали небольшое шоу квадрокоптеров и роботов, подготовленное учениками совместно с учителем технологии. Участники конференции побывали на занятиях по робототехнике, виртуальной реальности, 3D-моделированию, шахматам Представители совета родителей провели для желающих кружки "Звуки музыки", "Плетение из лозы", "Чудесная мастерская".

Как сообщила руководитель центра "Точки роста" в Переваловской школе Наталья Чигарева, в работу вовлечены 70-75% школьников, в будущем планируется увеличить этот показатель до 80-90%. А также превратить центр в общественное пространство для развития всех жителей.