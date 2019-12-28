Для тюменских режиссеров и актеров пройдет конкурс "ЦЕХ"

Конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" от Молодежного театрального центра "Космос" вновь проведут в 2020 году. Прием заявок начнется в марте. 16 лучших проектов получат финансовую поддержку.

На конкурс организаторы планируют отобрать не менее 70 заявок. Процедура защиты проектов для участников станет сложнее: они должны будут представить этюды и примеры сценографии будущего спектакля или детальную смету проекта и полную информацию об опыте проектной деятельности его руководителя, пишет "Вслух.ру".

До конкурсного отбора будет проходить образовательная сессия, в рамках которой участников научат заполнять конкурсные заявки, чтобы увеличить шансы на получение поддержки. Эксперты расскажут, как правильно оформить отчетность и создать успешный с художественной точки зрения проект. В состав комиссии войдут федеральные эксперты из разных областей искусства и культуры.