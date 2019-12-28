Более 6 тысяч снимков тюменцы опубликовали в общей фотоистории

На сайте "Тюменскаяобласть.рф" формируется фотокарта с самыми яркими событиями из жизни региона. Проект "Фотоистория Тюменской области" стартовал в ноябре, за это время тюменцы разместили на ресурсе более 6,3 тысяч фотографий из 70 городов и сел. 27 декабря в "Конторе пароходства" состоялась праздничная встреча участников проекта, на которой стало известно, как фотокарта регоина будет развиваться дальше.

Проект "Фотоистория Тюменской области" посвящен 75-летию региона и реализуется департаментом по общественым связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области. "В честь юбилея области мы решили сделать коллективную карту и фотопортрет Тюменской области, - отметил руководитель департамента Павел Белявский. - Рады, что тюменцы откликнулись на эту идею и активно ее поддерживают, публикуя на сайте свои снимки. Проект будет развиваться".

В рамках проекта был запущен конкурс фотографий, принимались как любительские, так и професиональные снимки по двадцати тегам. Самыми популярными на данный момент являются #природа, #городская среда, #культура, #образование и #село. Активно участвует в проекте не только юг области, но и Ямал, Югра. Свои снимки публикуют жители Надыма, Уренгоя, Салехарда, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовка и других северных городов. И это понятно - регионы связывет большая общая история.

На праздничой встрече самые активные участники проекта получили благодарственные письма. Вчисле награжденных, например семья Плесовских, опубликовавшая на сайте 80 фотографий, отражающих историю края. Многие тюменцы на встречу пришли семьями и с радостью рассказывали о себе и мотивах, побудивших их делиться фотографиями из семейных архивов. Все они считают проект интеречным и важным с точки зрения сохрания и отображения информации о разных периодах жизни региона.

Подвести итоги и вручить победителям конкурса альбомы с сотней лучших фотографий организаторы планировали 27 декабря, но в последнюю дни тюменцы начали размешать на сайте до тысячи фотографий в день. Поэтому решено проект продлить на 2020 год. "Мы хотим, чтобы фотоистория собиралась в год 75-летия Тюменской области - с 14 августа 2019 по 14 августа 2020 года. Поэтому итоги подведем чуть позже в 2020 году. Дальше мы хотим, чтобы этот проект превратился в сервис, чтобы через какое-то время на сайте "Тюменская область.рф" можно было выбрать территорию, указать год и увидеть, как родные места выглядели раньше, как развивались, какие люди жили и живут здесь, - поделился планами Белявский. - Это необычный, невероятный опыт и история, которую мы с вами можем создать вместе".

"Мы продолжаем прием фотографий. Стойки с бесплатной оцифровкой снимков будут работать все новогодние праздники, - сообщила начальник отдела медиапланирования депатрамента по общесвенным связям Татьяна Пашинцева. - Если у вас есть желание пополнить общую фотоисторию своими снимками, но нет возможности перевести их в электронный вариант, волонтеры с радостью вам в этом помогут".

Татьяна Тихонова