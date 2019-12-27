Тюменцы могут встретить новогоднюю ночь в ресторане Gold City по очень приятной цене

Фото: GoldCity

Ресторан Gold City предлагает тюменцам встретить Новый 2020 год в шикарном заведении. Гостям готовят праздничную программу и вкуснейшие блюда по-домашнему.

Ресторан Gold City расположен в живописном уголке Тюмени. Шикарный интерьер, наличие парковки и разнообразие вкуснейших блюд меню позволяет ресторану оставаться одним из лучших в городе.

В этом году ресторан готовит особенные новогодние программы. Гостей будут развлекать зажигательные ведущие, артисты и Дед Мороз со Снегурочкой. Захватывающее шоу представит Антон Коновальцев – один из лучших шоу-барменов мира, а также барабанщики Hit Beat и шоу-балет Effect.

К услугам гостей уютные залы на 200 и 400 человек, удобная парковка на 80 мест, богатый выбор блюд, яркое музыкальное сопровождение, отзывчивый и вежливый персонал.

Успевайте бронировать свободные даты, в стоимость меню входит развлекательная программа. Забронировать столики и уточнить все интересующие подробности можно по телефону 8 (3452) 68-97-97, 68-92-92.

Заведение расположено в живописном уголке города Тюмени, по адресу улица Республики, 281. Интерьер ресторана представлен в классическом, выдержанном стиле.