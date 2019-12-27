За вывозом мусора в праздники будет следить служба качества

Фото: пресс-служба ТЭО

С 1 по 8 января службы "Тюменского экологического объединения" будут работать в усиленном режиме. За качеством оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами будет следить служба качества регоператора.

Как сообщили в пресс-службе ТЭО, 30 и 31 декабря вывоз отходов с некоторых контейнерных площадок Тюменской области будет осуществляться дважды в день. В период длинных выходных предусмотрено увеличение количества выезда спецтехники на линии в случаях, когда это будет необходимо. Для удобства граждан ежедневно с 7 до 22 часов (1 января — с 9 часов) звонки принимаются по телефону горячей линии компании 8-800-250-73-26.

Организации, которые по договору с региональным оператором обслуживаются по заявкам, при необходимости могут подать их в обычном порядке по телефону горячей линии.