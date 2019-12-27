На улице Олимпийской горела многоэтажка

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре на улице Олимпийской, 12а поступило сегодня, 27 декабря, в экстренные службы в 11:30. Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома.

По сообщению ГУ МЧС по Тюменской области, первое подразделение прибыло на место происшествия в 11:37, было спасено 19 человек из них 8 детей, а также 36 человек эвакуировано из них 7 детей.

Пострадавших, по последним сведениям, нет. Пожар был ликвидирован в 12:30. Причина пожара и ущерб устанавливаются.