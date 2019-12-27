Выберите ваш подарок к Новому году - паркинг или ремонт!

клубный дом «Vivaldi»

Место в подземном паркинге, либо ремонт дарит клубный дом "Vivaldi" своим клиентам до 31 декабря 2019 года.

При покупке одного из апартаментов площадью от 61,6 кв.м. клиент получает в подарок на выбор: место в подземном паркинге или ремонт. Специальное предложение распространяется на 9 апартаментов, расположенных на 5 – 7 этажах клубного дома "Vivaldi". На 7-ом этаже - №701 площадью 65,8 кв.м., №710 площадью 63,2 кв.м., №720 площадью 65,9 кв.м., на 6-ом этаже - №601 площадью 66,1 кв.м., №610 площадью 61,6 кв.м., №620 площадью 66,7 кв.м.. на 5-ом этаже - №501 площадью 66,7 кв.м., №510 площадью 63.9 кв.м., №520 площадью 66,9 кв.м.

Участником акции является покупатель, забронировавший апартамент в срок до 31 декабря 2019г.

Получить более подробную информацию об акции, а также записаться на просмотр готовых апартаментов можно по тел. (3452) 28-50-47.