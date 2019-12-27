За год к врачам за извлечением инородных предметов обратились более сотни тюменцев

За 2019 год врачи эндоскопического отделения ОКБ №2 извлекли инородные предметы из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей 132 жителей Тюменской области.

Как рассказали в медучреждении, четверть обращений — это взрослые. Как правило, это результат несоблюдения элементарных правил безопасности или поспешности при приеме пищи. Так, помощь врачей-эндоскопистов понадобилась пожилой женщине — у женщины кусочек ореха практически полностью перекрыл просвет пищевода. Врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы извлечь его, не прибегая к открытой операции. Если бы специалисты его не удалили, женщина не смогла бы глотать даже воду.

Среди детей такому виду травматизма больше всего подвержены дети дошкольного возраста, когда ребенок трогает руками и тянет в рот все, что встречается ему на пути. В большинстве случаев дети проглатывают монетки, бусинки, небольшие детали от игрушек.

Врачи напоминают родителям о необходимости создавать безопасную среду для своего ребенка. Уберите из зоны досягаемости малыша все мелкие, хрупкие, острые, тяжелые предметы, спички, химикаты, закройте розетки специальными заглушками. А по мере взросления ребенка проводите с ним беседу на предмет опасности спичек, утюга, ножей и других режуще-колющих предметов.