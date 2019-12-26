Тюменский центр кинологической службы пополнился юными сотрудниками

Два щенка породы немецкая овчарка — Наркиз и Нэш прибыли в кинологический центр УМВД России по Тюменской области для несения службы. Семимесячные щенки уже приступили к обучению.

"Наргиз — девочка черноподпалого окраса в скором времени будет передана для дальнейшего прохождения службы кинологам в МО МВД России "Заводоуковский". В 2020 году она вместе с полицейским отправится в школу для подготовки служебных собак по направлению "Розыск следов человека". Ее брат Нэш серозонарного окраса остаётся работать в ЦКС УМВД России по Тюменской области по профилю розыск по следам человека, в 2021 году отправится на обучение с полицейским-кинологом отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Тюмени", — рассказали о планах в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Нэш и Наргиз, привезенные из курганского питомника, щенки полицейских собак — их папа и мама несут службу в УМВД России по Курганской области.

На сегодняшний день в кинологическом центре более 50 служебных собак, большая часть из них именно немецкие овчарки. По словам специалистов, эта порода наиболее социализирована и подходит для любой служебной деятельности.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области