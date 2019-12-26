В Тюмени устанавливают кубы сбора ненужных вещей

Фото - "Моя территория"

В Тюмени стартовала акция "Планируй налегке", которая поможет тюменцам грамотно подвести итоги года, спланировать следующий и избавиться от лишнего, в том числе одежды, обуви и так далее. 25 декабря в общественных пространствах города появились кубы сбора ненужных вещей.

Так, метровый куб установлен в "Конторе пароходства" (25 Лет Октября, 23А стр. 1). В нем можно оставить ненужную одежду, обувь, игрушки, постельное белье, полотенца. Важно — вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии.

27 декабря аналогичный куб появится в молодежном театральном центре "Космос" (Республики, 165А). Взамен тюменцы получат ежегодник — планер на 2020 в специальном конверте, который предлагается заполнить, запечатать и не открывать до декабря следующего года. Также внутри блокнота содержится информация о скидках и бонусах от партнеров акции.

Кубы обнуления простоят в общественных пространствах до 13 января. Все собранные вещи будут переданы социально-благотворительному магазину "Лаффка" и добровольческому движению "Круговорот".

Экоактивисты распределят их между нуждающимися: 40% разделят между по городским благотворительным организациям разного профиля, 20 % вещей направят для раздачи в сельскую местность, 10% — отправятся в магазины для продажи. Часть средств перечислят на благотворительность.

Книги и игрушки "Лего" будут переданы в магазин без упаковки "Пакета нет". Их используют для проектов "Добрые книги" и "Леговолюция".

Молодой человек в Тюменской области имеет активную жизненную позицию. Это доказывает и количество участников социальных проектов, и количество неформальных сообществ, и общая сумма выигранных грантов в 2019 году. Важно понимать, что кроме инициативы необходима и осознанность. Наш проект как раз про это: осознанность в целях, желаниях, планировании и потреблении. Отдав ненужные вещи, участники акции не только освободят место в шкафах, но и сделают доброе дело, а получив блокнот, смогут уделить время планированию", — отметила куратор акции Юлия Каргаполова.