В новогодние праздники тюменцы могут заказать свежую молочку с доставкой на дом

Новогодние праздники – отличная возможность для тюменцев провести время с семьей и друзьями, посетить различные мероприятия, побыть на свежем воздухе и насладиться активными зимними играми и развлечениями. Время насыщенного отдыха так не хочется тратить на бытовые заботы, например, походы в магазины. Поэтому компания "Золотые луга" предлагает заказывать молочную продукцию, которую человек потребляет практически каждый день, с доставкой на дом.

Нередко бывают ситуации, когда в начале января бывает проблематично купить "сегодняшние" продукты даже в крупных гипермаркетах, особенно это касается товаров с короткими сроками хранения. Отсюда возникает множество шуток про прошлогодний хлеб или молоко.

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, сформировала график работы предприятия таким образом, чтобы жители Тюмени были обеспечены свежими молочными продуктами на зимних праздниках. Для этого даже не нужно будет тратить время на поиски нужных продуктов в магазинах у дома и гипермаркетах, достаточно сделать заказ через интернет-магазин.

Сервис бесплатной доставки молочной продукции на дом от компании "Золотые луга" продолжит принимать заказы. 31 декабря доставка будет осуществляться с 10 до 14 часов, затем интернет-магазин возобновит работу уже с 2 января. Со 2 по 4 января и с 6 по 8 января развозить заказы курьеры будут также с 10 до 14 часов. Выходные дни – 1 и 5 января. С 9 января услуги будут предоставляться в обычном режиме.

Оформить заказ можно на сайте или по телефону сервисного центра 8-800-550-20-70, звонок бесплатный. На сайте можно ознакомиться с широким ассортиментом продукции брендов "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво", выбрать любимые и нужные продукты. Сервис автоматически просчитает ближайшую дату и время доставки, посчитает полную стоимость заказа. Кроме того, участники системы лояльности от компании "Золотые луга" могут получить за заказы и активность дополнительные бонусы, которые можно потратить на покупки.

Стоит отметить, что продукты для доставки производятся уже после оформленного заказа, поэтому покупатель получает гарантированно свежую молочную продукцию напрямую с завода, притом без магазинных накруток. Доставка осуществляется в специальных фургонах-холодильниках, а затем в термосумках. Предварительно поступит звонок от курьера, который сообщит о точном времени прибытия заказа, а затем доставит покупки прямо до двери. Оплата при получении, а сама доставка – бесплатная.

"Популярность интернет-заказов молочной продукции с доставкой на дом растет, уверены, что в новогодние праздники спрос на сервис будет высоким. Поэтому компания "Золотые луга" сформировала удобный график работы: тюменцы могут не тратить время на ежедневные походы по магазинам, а посвятить его близким и родным, хорошему отдыху и развлечениям", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.