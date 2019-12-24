В Тобольске открылась школа на 1200 мест

В 15-м микрорайоне Тобольска прошло открытие новой школы и детского сада. Образовательные учреждения построены по программе комплексного развития городской инфраструктуры "Тобольск-2020", реализуемой муниципалитетом и правительством региона при поддержке СИБУРа.

Новая школа на 1200 мест станет структурным подразделением самой загруженной школы №16, расположенной в соседнем микрорайоне. Вместе с детским садом на 550 мест они составят единый образовательный комплекс, ориентированный на продвижение научно-технического творчества и раннюю профориентацию детей на инженерно-технические специальности.

В новой школе в распоряжении учеников будет лаборатория легоконструирования, робототехники и механотроники, инженерно-технологическая лаборатория, оснащенная 3D-принтерами Hercules, SKY ONE, гравировальным комплектом, столами паяльщика, фрезерными и токарными столами, мобильные компьютерные классы, НаукоЛаб, АйТиЛаб. Также в школе будет собственный издательский центр, радиоузел, студия фото и видеосъемки. Первые занятия в новой школе начнутся после новогодних каникул.