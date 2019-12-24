Тюменские врачи помогли мальчику с постоянным слезотечением

В Областной клинической больнице №2 прооперировали четырехлетнего мальчика с врожденной патологией слезоотводящих путей и хроническим воспаление слезного мешка.

Офтальмологи и оториноларингологи впервые провели совместную малоинвазивную операцию, в ходе которой восстановили проходимость слезных каналов по новой высокотехнологичной методике с применением специального трубчатого имплантата. Трубка останется в организме ребенка на три месяца. За это время сформируется новая оболочка носослезного канала, которая сохранит проток открытым после извлечения стента.

"Без каких-либо внешних дефектов устранены симптомы дакриоцистита, удален очаг инфекции в слезном мешке, предупреждены воспалительные заболевания глаз, ребенок избавлен от постоянного слезо- и гноетечения", — рассказали в пресс-службе медучреждения.

Новую для себя методику детские врачи ОКБ №2 освоили в одной из ведущих офтальмологических клиник России — Центре микрохирургии глаза имени академика С.Н. Федорова в Екатеринбурге, в котором раньше оперировались тюменские дети при закупорке слезных каналов.