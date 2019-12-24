В Тюмени ввели в эксплуатацию долгострой

В Тюмени введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по улице 50 лет Октября. Строительство дома было начато ПАО "Тюменьэнергострой" в 2017 году.
Ввод дома в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2018 года, передача квартир — в июне 2019 года. Срок ввода в эксплуатацию был перенесен застройщиком на четвертый квартал 2019 года.
"Организация неоднократно заслушивалась на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья в прокуратуре Тюменской области, а прокуратура Ленинского округа Тюмени вносила представления об устранении нарушений закона. Благодаря принятым мерам в декабре многоквартирный дом введен в эксплуатацию, защищены права 180 дольщиков", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru