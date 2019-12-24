В Тюмени ввели в эксплуатацию долгострой

В Тюмени введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по улице 50 лет Октября. Строительство дома было начато ПАО "Тюменьэнергострой" в 2017 году.

Ввод дома в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2018 года, передача квартир — в июне 2019 года. Срок ввода в эксплуатацию был перенесен застройщиком на четвертый квартал 2019 года.