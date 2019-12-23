В Тюмени зажглись огни на главной Елке

Фото: Дмитрий Сиялов

Яркое открытие главной Елки состоялось на площади 400-летия Тюмени. Красочный салют и творческие номера от лучших коллективов города создали неповторимую атмосферу волшебства и новогоднего настроения.

Праздник начался с приветствия горожан главой города Русланом Кухаруком. Он пожелал тюменцам исполнения всех желаний, даже самых необычных. Вместе с Руланом Николаевичем на сцене находились Дед Мороз и Снегурочка. Все вместе дружно прокричали "Елочка, свети!" и главная зеленая красавица зажглась разноцветными огоньками.

Продолжилось событие выступлением творческих коллективов и ярким салютом. Изюминкой праздника стал вокально-танцевальный флешмоб под песню "В лесу родилась ёлочка", который с начала декабря запустили звезды "Русского радио" в Москве. Тюменцы закружились в праздничном хороводе вокруг елочки.

Сотни тюменцев собрались в этот торжественный день на открытие елки. Весь праздник гостей развлекали веселые гномы – помощники Деда Мороза. Успели показать зрителям и Резиденцию Деда Мороза, которая начала свою работу 21 декабря. С открытием елки тюменцы получили заряд новогоднего настроения и положительных эмоций.