Дед Мороз со Снегурочкой ждут тюменцев в своей волшебной Резиденции

Фото: Дмитрий Сиялов

Резиденцию Зимнего Волшебника открыли в Тюмени на площади 400-летия Тюмени. Сотни юных тюменцев пришли на мероприятие, чтобы посмотреть на новогоднее чудо.

Начался праздник с выступления Духового оркестра в костюмах Дедов Морозов. Настоящее шоу устроили музыканты и задали тон всему празднику.

В этом году у Деда Мороза самый настоящий деревянный дворец. Спонсор мероприятия, компания "Леском", построила дом из оцилиндрованного бревна.

Сразу после торжественного открытия Резиденции Дед Мороз со Снегурочкой принимали гостей. Выстроилась целая очередь ребятишек, каждый хотел рассказать Дедушке о своих желаниях.

Резиденция будет работать каждый день до 14 января с 15 до 19 часов. У каждого тюменца и гостя города есть возможность ее посетить и получить незабываемые впечатления.