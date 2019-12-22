Конференцию в Тюмени посвятили борьбе с социально-значимыми заболеваниями

Первую в Тюмени Региональную научно-практическую конференцию Уральского федерального округа, посвященную вопросам борьбы с социально-значимыми заболеваниями, приурочили к 30-летию службы борьбы со СПИД в Тюменской области.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, в конференции принимали участие специалисты в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, наркоманией, представители противотуберкулезной службы. Эксперты обсудили вопросы профилактики, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний.

Отдельные секции посвятили проблемам и достижениям в области междисциплинарного взаимодействия. Внимание уделили роли медицинской сестры и новым достижениям в области лабораторной диагностики, лечения социально-значимых заболеваний.

Руководителями секций и докладчиками стали ведущие специалисты страны и региона. С приветственным словом выступила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Региональная научно-практическая конференция призвана стать информационной площадкой для всестороннего обсуждения проблем социально-значимых заболеваний, обмена опытом, ознакомления с новыми технологиями в медицине", отметила она.

Специальное видеообращение к участникам конференции пришло от директора Группы региональной поддержки стран Восточной Европы и Центральной Азии в вопросах ВИЧ-инфекции ЮНЕЙДС Виней Патрика Салданы, который особенно отметил заслуги Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД. По его словам, Тюменская область стала одной из пионеров нового движения по децентрализации оказания медицинской помощи ВИЧ-положительным людям".