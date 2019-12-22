Участники Школы парламентаризма пройдут стажировку в правительстве Тюменской области

Пять лучших участников проекта "Школа парламентаризма" получат возможность пройти стажировку в правительстве Тюменской области. Все они прошли непростой отбор в рамках командной игры, тестирования и работы над проектом.

Второй сезон "Школы парламентаризма" стартовал в октябре 2019 года. В течение двух месяцев участники проходили отбор, погружались в политические будни. Будущие парламентарии встретились с вице-губернатором Тюменской области, провели собственную предвыборную кампанию и разработали социальный проект.

Участниками второго сезона захотели стать более 470 тюменцев от 16 до 27 лет, 200 прошли собеседования, 80 завершили тестирование. В финал вышли 25 человек: сильнейшие пять команд по пять участников. Официальное награждение состоялось 16 декабря в Тюменской областной Думе. Пятеро победителей пройдут стажировку в правительстве Тюменской области, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Победитель прошлого сезона стал помощником депутата областной Думы. В этом году предусмотрено несколько вариантов разноплановых призов. Смена формата помогла не просто найти достойных будущих политиков, а сформировала несколько готовых команд для дальнейшей общественно-политической деятельности", — отметил руководитель проекта Владимир Сбитнев.