Новогодние елки зажигают в селах Тюменского района

Фото из группы "Наш Столичный | Тюменский район" ВКонтакте

В Тюменском районе зажигают новогодние елки. Официальное открытие главного символа праздника уже прошло в Каскаре, Ембаево, Боровском и Богандинском.

В Богандинском мероприятие, посвященное старту новогоднему празднованию, проходило с песнями, хороводами, играми и подарками. Специалисты местного центра культуры показали театральную постановку с киногероями и сказочными персонажами, а затем дружно "зажгли" огнями новогоднюю красавицу. В рамках праздника были подведены итоги поселкового конкурса новогодних поделок. Участников наградили дипломами и сладкими подарками.

В селе Ембаево елку торжественно открыли пингвины Мадагаскара. Маленькие зрители не дали им похитить новогоднее дерево. Участников праздника также оидали игры, конкурсы, чаепитие с сушками.

На открытии елки в Каскаре устроили волшебный театр без кулис - здесь представили бессмертную сказку Гофмана "Щелкунчик". А в Богандинском состоялся показ новогодней истории "В школе Снегурочек", пишет "Вслух.ру".