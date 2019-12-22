В селе Юргинского района построили ледяную избушку для Бабы-яги

Оригинальные снежно-ледяные скульптуры к Новому году становятся традицией для Юргинского района. В этом году жителям села Большое Сорокино сделали подарок: построили избушку на курьих ножках, в которой поселилась Баба-яга.

Уже не первый год команда энтузиастов вырезает снежно-ледяные скульптурные группы в областной столице и селениях региона. В прошлом году в Юргинском районе были изготовлены два ангела, несущие Вифлеемскую звезду. В этом году построили снежный дом лесной чародейки возле сельской школы села Большое Сорокино.

Сказку для детей и взрослых решили создать по инициативе и при поддержке директора школы Ольги Голендухиной, а ее супруг Александр провел сложные подготовительные работы, построив устойчивую основу для будущей композиции, пишет "Тюменская область сегодня".

В этот раз в группе мастеров трудились три тюменца, два юргинца и четыре сорокинца. Они строили избушку трое суток, не считая времени на подготовительные работы, причем делали это бесплатно.