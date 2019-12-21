Школьники из Тюменской области съездили в гости к ненцам

135 школьников из Тюменской области приняли участие этнографическом туре "В гости к ненцам" в рамках межрегионального проекта по развитию детского туризма Тюменской области, Ямала и Югры. Ребята побывали в Пуровском районе и в городе Тарко-Сале.

Напомним, регионы занимаются активным развитием межрегионального детского туризма. Решение об этом ранее приняли парламентарии. С ответным визитом 100 маленьких ямальцев побывали в Когалыме, Тобольске и Тюмени, сообщает правительство ЯНАО. В каждом из этих городов ребят ждала интересная и насыщенная познавательно-развлекательная программа.

Так, в Югре ребята побывали в океанариуме, оранжерее, уникальном банке образцов ценной горной породы и нефти. В Тобольске туристы посетили Кремль, Дом семьи Николая II, Дворец наместника, в котором в 18 веке находилась резиденция правителей Сибири. В Тюмени ребята побывали на учебном полигоне в селе Успенка, где расположена буровая установка.