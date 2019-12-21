Тюменские студенты провели Арт-фест в торговом центре

Преподаватели и студенты Тюменского государственного института культуры провели предновогодний эксперимент, организовав Арт-фест в непривычной для артистов обстановке торгового центра.

Социально-культурную деятельность представители вуза публично презентовали в тюменском ЦУМе.

"Сейчас все самое интересное в культурной жизни происходит на стыке различных направлений, открывается море возможностей себя проявить и наш Арт-фест - ещё одно тому подтверждение. Публичный показ своих навыков в новом пространстве - это своего рода испытание на прочность. Для студентов такая необычная обстановка, когда вокруг ходят люди и как-то по-своему реагируют, непривычна", - говорит заместитель декана факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Людмила Бокова.

В будущем планируется расширение сотрудничества высших учебных заведений и ЦУМа.



"Арт-фест - это не единичный пример. Мы намерены создать постоянную площадку для воплощения в жизнь различных студенческих проектов не только института культуры, но и других вузов города, - рассказала заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева. - Для нас это тоже новый опыт. Соединение казалось бы разных сфер деятельности может быть интересно"



