Тюменец Иван Жаркевич поборется за место в финале "Что? Где? Когда?"

Команда тюменца Ивана Жаркевича 22 декабря сыграет в заключительной игре зимней сессии "Что? Где? Когда?". Эфир передачи пройдет по первому каналу, начало в 21:45.
По итогам зимней серии станет известно: кто пройдет в финал года, который состоится 28 декабря.
Команды Алеся Мухина и Балаша Касумова проиграли телезрителям. На данный момент есть один претендент – сборная обладателей приза "Хрустальный атом" под руководством маркетолога Максима Поташева. Но у команды Ивана Жаркевича есть шансы попасть в заключительную игру сезона, пишет "Вслух.ру".
"Мы тренируемся. Для нас это очень ответственная игра", - отметил на одной из игр Денис Галиакберов. Напомним, что экономист из Казани получил "Хрустальный атом" на прошлой игре, в осенней серии, как лучший игрок.
Добавим, Иван Жаркевич родился 23 февраля 1988 года, закончил Тюменский государственный университет. Работает менеджером. Впервые в "Что? Где? Когда?" играл в мае 2018 года.
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