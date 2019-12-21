Тюменец Иван Жаркевич поборется за место в финале "Что? Где? Когда?"

Фото с личной страницы Иавна Жаркевича в соцсетях

Команда тюменца Ивана Жаркевича 22 декабря сыграет в заключительной игре зимней сессии "Что? Где? Когда?". Эфир передачи пройдет по первому каналу, начало в 21:45.

По итогам зимней серии станет известно: кто пройдет в финал года, который состоится 28 декабря.

Команды Алеся Мухина и Балаша Касумова проиграли телезрителям. На данный момент есть один претендент – сборная обладателей приза "Хрустальный атом" под руководством маркетолога Максима Поташева. Но у команды Ивана Жаркевича есть шансы попасть в заключительную игру сезона, пишет "Вслух.ру".

"Мы тренируемся. Для нас это очень ответственная игра", - отметил на одной из игр Денис Галиакберов. Напомним, что экономист из Казани получил "Хрустальный атом" на прошлой игре, в осенней серии, как лучший игрок.

Добавим, Иван Жаркевич родился 23 февраля 1988 года, закончил Тюменский государственный университет. Работает менеджером. Впервые в "Что? Где? Когда?" играл в мае 2018 года.