В Казанском районе открыли резиденцию Деда Мороза и выбрали лучшую Снегурочку

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Череда предновогодних мероприятий стартовала в Казанском районе Тюменской области. Уже состоялось открытие главной районной елки, резиденции Деда Мороза, а также прошел конкурс "Мисс Снегурочка 2020".

Победительницей конкурса стала Валерия Петровских из Казанского, учащаяся 11 класса. Резиденция Деда Мороза расположилась в Боровлянке – это лыжная база в 11 км от райцентра - место активного отдыха, где организован прокат лыж, ватрушек и другого зимнего инвентаря. Ледовый каток организован на стадионе, он собирает немалое количество конькобежцев.

Сегодня, 21 декабря, в Казанском проходит новогодняя сельскохозяйственная ярмарка. 23 декабря откроется елка главы района для отличников учебы, детей, которые добились успехов в разных областях: творчестве, спорте, культуре и так далее. В этот же день глава района встретится с молодыми специалистами. На встрече традиционно обсуждаются вопросы, проблемы молодежи, ставятся новые задачи, проходит чествование отличившихся молодых людей. Мероприятие направлено на закрепление молодежи на селе.

"До нового года и в течение январских каникул во всех учреждениях культуры, образования, спорта, дополнительного образования пройдут утренники. В музее оформлена тематическая выставка. В этом году основная тема новогодних праздников "Новый год всей семье", то есть делаем уклон на организацию больших семейных праздников, конкурсов, интерактивов, квестов", - сказала заместитель главы Казанского района по культуре, спорту и молодежной политике Елена Ященко.

По ее словам, более четырех тысяч человек – жители и гости Казанского района - становятся участниками новогодних праздников.