Тюменские студенты провели акцию в поддержку строительства кампуса

Фото организаторов акции

Комната общежития, обустроенная прямо на улице, - таким оригинальным способом тюменские студенты решили привлечь внимание к проблеме нехватки мест в общежитиях и поддержать идею строительства кампуса в центре Тюмени.

Рядом с одним из корпусов Тюменского государственного университета – Финансово-экономического института (ул. Ленина, 16) поставили кровать, письменный стол, постелили ковер, принесли гитару. Все это сохранилось еще с советских времен. Любой желающий мог проникнуться атмосферой существующего студенческого общежития, сделать фото, почитать, послушать музыку. Таким образом организаторы акции хотели призвать горожан поддержать идею строительства современного кампуса в центре Тюмени. Они показали, что студенческое сообщество нуждается в современном общежитии с новой мебелью, светлыми комнатами и качественной инфраструктурой.

На сегодняшний день проект поддержали более 2000 человек. Присоединиться к ним может каждый. Подробнее на сайте лучшийкампусземли.рф.

"Мне кажется, это очень классная идея. Возможно такая акция не ускорит строительство, но точно станет толчком к тому, чтобы его начать", – поделился студент ТюмГУ Илья Алексеев, заинтересовавшийся "уличной" комнатой у входа в ФЭИ.

Напомним, планируется, что кампус будет возведен в логу реки Тюменки, который сейчас находится в довольно плачевном состоянии. Согласно идее проекта, 1/5 часть территории отведут под строительство студенческого кампуса вместительностью 1000 человек с доступными для всех горожан двухэтажной парковкой, двумя кафе, клининговой компанией и спортивным клубом.