Лайфхак для тюменцев: устанавливаем безопасную елку по рекомендациям МЧС

ГУ МЧС России по Тюменской области напоминает, что неправильно установленная елка может стать причиной пожара. Наряжая праздничное дерево, как натуральное, так и искусственное, важно соблюдать меры предосторожности.

Живое дерево, постоявшее несколько дней дома и подсохшее, может сгореть за считанные секунды, а искусственное при горении выделяет токсические вещества. Покупать лучше искусственную ель с противопожарной пропиткой, об этом всегда есть информация на упаковке и в сертификате, пишут "Аргументы и Факты - Западная Сибирь".

Ставить елку нужно вдали от электроприборов, каминов, газовых и электроплит.

Украшать новогоднее дерево тоже нужно по правилам, например, запрещено ставить на ветви свечи и бенгальские огни, тем более если весите рядом бумажные игрушки или кладете ватный "снег". Нельзя приобретать несертифицированные электрические изделия: гирлянды, звезды, светящиеся снежинки, шарики.

Обратите внимание при покупке на упаковку, там должна быть маркировка, указаны мощность, тип ламп, класс защиты, дата изготовления и производитель. Не забывайте сначала проверить исправность гирлянды, целостность лампочек. Потрогайте провода, если они нагрелись или где-то искрятся, лампочки неестественно моргают, срочно отключайте и не весьте ее на елку.

Не оставляйте детей без присмотра около новогоднего дерева и не разрешайте им самостоятельно включать гирлянды в розетку. А когда уходите из дома, отключайте все светящиеся элементы украшения от электросети.