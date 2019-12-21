Школьница из Тюменской области стала призером конференции в Москве

Десятиклассница Голышмановской школы №1 Анастасия Быкова заняла второе место в конкурсе исследовательских работ "Мой вклад в величие России". На конференции в Москве она представила проект "Индивидуальный образовательный маршрут как путь к успеху".

В столицу России были приглашены более 170 школьников и студентов из 33 регионов. Конференция проходила в рамках федеральной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы". Настя выступила с докладом в номинации "Обществознание и законотворчество", где представляли свои работы более двух десятков лучших участников, пишет "Тюменская область сегодня".

"Мой учитель истории и обществознания Светлана Владимировна Ширшова предложила мне позаниматься по индивидуальному образовательному маршруту. В девятом классе я прошла 72 часа занятий по логарифмической спирали. Такая схема предусматривает многократное повторение учебного материала с постепенным усложнением его содержания. В сентябре был объявлен Всероссийский конкурс "Мой вклад в величие России". Мы решили представить на нем результаты нашего эксперимента", - рассказала школьница.

Анастасия поделилась своими мыслями с экспертами о том, что будет эффективнее, если в старших классах совмещать обязательный стандарт с индивидуальным образовательным маршрутом. Также надо позволять десятиклассникам выбирать предметы, которые они хотят изучать глубже, с учетом способностей. Настю и руководителя проекта Светлану Ширшову похвалили за интересную идею. За исследовательскую работу Анастасии Быковой вручили диплом второй степени и специальную медаль.

Высокая награда в конкурсе стала дня нее стимулом для дальнейшего развития, она продолжит заниматься исследовательской работой. Готовится к экзаменам, посещает профильные курсы по праву, дистанционно изучает английский язык, сообщает "Тюменская область сегодня".