Тюменцы выпустили фотопроект, посвященный отцовскому воспитанию

Фото из фотопроекта «Где Ты?»

Фотопроект тюменских авторов "Где ты?", опубликованный в Инстаграме, поднимает проблему отцовского участия в жизни ребенка. Снимки рассказывают историю мальчика Миши, который никогда не видел своего папу.

Каждая фотография — определенный этап жизни ребенка от 4-х до 30-ти лет: школа, университет, свадьба и создание собственной семьи. На снимках образ отца изобразили в форме фантома — прозрачной фигуры, пишет "Мегатюмень".

По данным РОСБАЛТА, число неполных семей в Российской федерации за последние годы возросло до 30%. За 20 лет матерей-одиночек в России стало втрое больше (это практически треть всех семей в стране). Чтобы затронуть эту проблему, тюменцы создали фотопроект из 9 кадров, посвященный отцам, которые не принимают участия в воспитании своих детей.

"На самом деле, тема нашего фотопроекта мне не близка: у нас теплые отношения с папой и в детстве мы проводили много времени вместе. Это, наверное, и сподвигло создать фотопроект, ведь не всем повезло так, как мне. Хотелось показать, насколько отец важен в воспитании каждого ребенка и как значимы воспоминания, связанные с ним, когда ты уже взрослый", — отметила Нина Копылова, один из авторов фотопроекта "Где ты?".

Фотопроект "Где ты?" является одной из восьми инициатив, реализованных в рамках проекта "Пропроекты: модульная школа". На протяжении месяца 8 молодежных команд прошли образовательную программу по созданию и продвижению социальных проектов.