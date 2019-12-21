Тобольские медики поздравили юных пациентов с Новым годом

Сотрудники Областной больницы №3 в Тобольске поздраили юных пациентов с наступающим Новым годом. В рамках Всероссийской акции "Щедрый вторник" они собрали пакеты с подарками для детей, находящихся на стационарном лечении в различных отделениях больницы, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ребята из малообеспеченных и многодетных семей получили игрушки, раскраски, картон, краски, фломастеры, школьные принадлежности — всё, что необходимо для школы, для общего развития ребёнка. Также в предновогодний сюрприз входят одежда, обувь, рюкзаки.

В этом году не остались без внимания и дети из Тобольского социально-реабилитационного центра несовершеннолетних. Медики рассказали ребятам об основах личной гигиены, научили правильно мыть руки и в игровой форме показали, как оставаться здоровым в период сезонного подъёма заболеваемости. Дети получили в подарок развивающие игры и наборы для рисования.