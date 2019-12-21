Тюменцы наблюдали за пресс-конференцией главы государства в режиме онлайн

Фото: пресс-служба ОНФ

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 19 декабря. В Тюменской областной научной библиотеке проходила онлайн-трансляция этого события.

На трансляцию были приглашены органы исполнительной власти, депутатского корпуса, НКО, СМИ, политологи, представители регионального штаба ОНФ.

Традиционно на пресс-конференции обсуждались вопросы социального, политического, юридического характера. Немало вопросов прозвучало про развитие культуры и спорта в регионах России. По окончании трансляции, присутствующие обсуждали тезисы, высказанные Владимиром Путиным, принимали важные решения для улучшения жизни региона.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, директор областной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону им. Л.Н. Носковой, президент Олимпийского Совета Тюменской области Луиза Носкова отметила, что на пресс-конференции прозвучал вопрос о планах по развитию отечественного спорта, особенно в свете решения WADA об отстранении России от крупных международных спортивных соревнований.

"Это не только несправедливое, но и противоречащее здравому смыслу и праву решение. Любое наказание должно быть индивидуальным, если кто-то в чем-то конкретном уличен, то тогда это справедливо, но, если у нас подавляющее большинство спортсменов являются "чистыми", как можно за действия кого-то налагать санкции на них. Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему олимпийскому комитету. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был "чистым", - прокомментировал Владимир Путин.

Луиза Носкова рассказала, что позиция главы государства по данному вопросу внушает надежду, что ситуация разрешится в пользу российских спортсменов.

Отметим, пресс-конференция с Владимиром Путиным длилась 4 часа 20 минут. Почти 2 тысячи журналистов со всего мира были аккредитованы на конференции.