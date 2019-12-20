В Тюмени и Ишиме открылись центры амбулаторной онкопомощи

Два центра амбулаторной онкологической помощи — в Тюмени и Ишиме — начали работу. В 2020 будет открыто еще три таких центра – в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске.

В Ишиме для размещения новой службы в Областной больнице №4 подготовили помещения, приобрели оборудование и лекарственные препараты. Получать химиотерапевтическое лечение в таблетках или внутривенно онкобольные юга области будут в условиях дневного стационара. Ранее все пациенты врачей-онкологов ездили в Тюмень.

"У онкобольных, которым показана химиотерапия, порой не хватает ни средств, ни времени, а главное сил для того, чтобы ездить в областной центр. Делая доступнее крайне необходимую для многих онкобольных лекарственную терапию, мы преследуем цель снизить смертность от новообразований и повысить качество жизни пациентов, имеющих онкозаболевания, — рассказал главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев. — Нужно понимать, что все назначения, выбор препаратов, расчет доз и прочие нюансы химиотерапии — все это по-прежнему централизованно курируется докторами "Медицинского города", но выполнять сами процедуры теперь будут подготовленные специалисты в больнице Ишима".

"В Ишиме получать лечение будут не только жители города, но и соседних районов юга Тюменской области. Сегодня только в Ишиме на учете у врачей-онкологов состоит 1570 человек. Всего же в восьми прикрепленных к областной больнице №4 районах проживает 4888 человек, больных раком", — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В Тюмени онкологические пациенты в центр, организованный на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра, будут направляться из поликлиник города.