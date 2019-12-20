В тюменских поликлиниках пройдут профилактические осмотры для мужчин

В эту субботу, 21 декабря, во всех территориальных поликлиниках Тюмени пройдет профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз на осмотр приглашаются мужчины.

С 9 до 15 часов будут работать кабинеты раннего выявления заболеваний. Мужчинам старше 40 лет предложат сдать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген), пройти УЗИ органов малого таза (по показаниям), а также получить консультацию медицинского специалиста. Предварительная запись не требуется.

Как сообщили в комитете здравоохранения администрации города Тюмени, пациенты, которые обслуживаются в Тюменской больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников") и АО "Здоровье" (ул. Маршала Захарова, 13), могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8.