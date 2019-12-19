В тюменском кафе женщина угрожала ножом шеф-повару

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении женщины, которая угрожала убийством сотруднику кафе.
Тюменка ужинала в заведении, распивая алкогольные напитки. Женщину возмутило приготовленное блюдо, она зашла на кухню заведения, чтобы высказать недовольство шеф-повару. Там тюменка схватила нож и замахнулась им на шеф-повара, угрожая убийством.
35-летнюю женщину задержали и доставили в полицию. В отношении тюменки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством".
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