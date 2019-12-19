В тюменском кафе женщина угрожала ножом шеф-повару

17:00 19 декабря 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении женщины, которая угрожала убийством сотруднику кафе.

Тюменка ужинала в заведении, распивая алкогольные напитки. Женщину возмутило приготовленное блюдо, она зашла на кухню заведения, чтобы высказать недовольство шеф-повару. Там тюменка схватила нож и замахнулась им на шеф-повара, угрожая убийством. 

35-летнюю женщину задержали и доставили в полицию. В отношении тюменки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством".

Теги: кафе , угрозы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2019