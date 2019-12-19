Тюменская гордума поощрит горожан почетными грамотами и благодарностями

Вопрос о награждении жителей областной столицы рассмотрели на очередном заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы.

За поощрение ходатайствовали депутаты и руководители предприятий Тюмени. Почетные грамоты городской думы предлагается вручить 22 гражданам. В числе претендентов работники детских садов и учреждений дополнительного образования, энергетики и врачи, представители общественных организаций, сотрудники службы МЧС. Кроме того, в связи с 30-летием со дня образования центра развития ребенка – детского сада № 167 народные избранники предложили поощрить почетной грамотой весь коллектив дошкольного учреждения.

Благодарность Тюменской городской думы планируется объявить 91 жителю областного центра.

Члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению единогласно поддержали предложенные кандидатуры. Если проект решения одобрят на заседании городской думы, 113 горожан и один трудовой коллектив получат награды представительного органа власти. Заключительное заседание в этом году запланировано на 24 декабря.

Напомним, в 2019 году городская дума провела большую работу по регламентированию поощрений, которые принимаются коллективным образом: благодарность Тюменской городской думы, почетная грамота, занесение в Книгу почета города, нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" и присвоение звания "Почетный гражданин города Тюмени", которое является высшей оценкой вклада жителей в развитие города. Основным изменением в системе поощрений стало введение новой награды – нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью". Знак стал вторым по значимости после звания "Почетный гражданин города Тюмени". Его будут вручать за особые и весомые заслуги перед городом. Представить человека к награде сможет каждый депутат гордумы, но не более чем один раз за созыв.