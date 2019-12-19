В Тюмени пройдет фестиваль актуального научного кино

Познакомиться с последними достижениями науки предлагают тюменцам с 23 по 27 декабря на фестивале актуального научного кино ФАНК. В Тюменском индустриальном университете покажут пять документальных фильмов о науке и технологиях.

Расписание показов:

23 декабря — 15.30 "Изобретая будущее"

24 декабря — 15.30 "Вы доверяете этому компьютеру?"

25 декабря — 15.30 "Искусственный разум. Маршрут в будущее"

26 декабря — 15.30 "(Бес)почвенное богатство"

27 декабря — 15.30 "Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом//Гений в каждом из нас?"

Вход свободный. Место проведения: актовый зал седьмого корпуса ТИУ (ул. Мельникайте, 70).

Проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке и, возможно, вдохновить на собственные исследования. Партнерами проекта выступают: телеканал "Наука", Русское географическое общество, телеканал "Discovery Channel", Международный фестиваль Зелёного Документального Кино ECOCUP, Международный фестиваль Academia Film Olomouc, Европейская академия научного кино.