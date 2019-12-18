Тюменцы готовят подарки для одиноких пожилых людей

В Тюмени продолжается предновогодняя благотворительная акция "Новый год для всех!", организованная Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение". Коллективы организаций и горожане помогают исполнять заветные желания одиноких пожилых людей и дарят им подарки.

"С начала декабря более трех десятков одиноких пожилых людей получили из рук волонтеров праздничные продуктовые наборы, елочные украшения, теплые вещи и бытовые приборы. Некоторые компании передали в дар ветеранам постельное белье, предметы интерьера, новую посуду, бытовую технику, организовали в квартирах пожилых граждан генеральную уборку", — рассказали в благотворительном фонде "Старшее поколение".

Присоединиться к марафону просто: нужно собрать адресный новогодний подарок и передать в пункт приема (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн–пт: 08:00–16:30) или поздравить пенсионера лично вместе со специалистами центра. Акция продлится до 15 января 2020 года.

Подробную информацию можно уточнить по тел. 51-77-05, на сайте togc.ru или в официальной группе "Вконтакте".