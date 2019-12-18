В Тюменской области больше половины ДТП с пешеходами произошли из-за водителей

В 2019 году на дорогах региона в 573 ДТП погибли 35 пешеходов, 557 пешеходов ранены, 335 ДТП из этого числа произошли по вине водителей. Такие данные приводит Госавтоинспекция Тюменской области.

На нерегулируемых пешеходных переходах произошло 157 ДТП, в которых погибли 3 человека, 158 получили травмы. Самой большой тяжестью последствий характеризуются наезды на пешеходов вне населенных пунктов, в которых гибнет каждый четвертый участник ДТП. В 2019 году в 26 таких авариях погибли 8 пешеходов, 19 ранены.

Более 10 тысяч автомобилистов в Тюменской области были привлечены в этом году к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов, более 23 тысяч пешеходов наказаны за нарушение ПДД.

"ГИБДД в преддверии новогодних праздников предпримет дополнительные меры для обеспечения безопасности пешеходов, усилив контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. В последние дни наездов на пешеходов становится больше, автоинспекторы прогнозируют возможный всплеск такой аварийности в предпраздничной суете", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.