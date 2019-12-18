На тюменских дорогах по вине водителей автобусов произошло 135 ДТП

С начала 2019 года в Тюменской области 135 дорожных аварий произошло по вине водителей автобусов и маршрутных такси. В этих ДТП 180 человек пострадали, один человек погиб.

В эти дни в регионе проходит надзорное мероприятие "Автобус".

"Цель дополнительных масштабных проверок – не допустить ДТП с участием пассажирского транспорта, выявив нарушения и предупредив нежелательные последствия", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ГИБДД проведет проверки общественного транспорта и его водителей на предмет законности осуществления перевозок, наличия соответствующих документов на управление транспортными средствами, соответствия технического состояния автобусов требованиям безопасности дорожного движения, при этом особое внимание будет уделено проверкам исправности рулевого управления, тормозной системы, состояния колес и шин. Автоинспекторы проверят наличие и работоспособность тахографов в автобусах, соблюдение водителями режима труда и отдыха.