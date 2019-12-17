Здоровье тюменцев проверят в торговых центрах

В Тюмени специалисты центра медицинской профилактики развернут палатки здоровья в торговых центрах в преддверии новогодних праздников. 18 декабря палатки будут работать с 11:30 в МФК "Магеллан", 21 декабря — в ТРЦ "Фаворит".

Специалисты по здоровому образу жизни расскажут тюменцам о принципах здорового образа жизни, все желающие смогут пройти экспресс-скрининги: артериальное давление, загазованность легких курильщиков, индекс массы тела, водно-жировой состав тела психоэмоциональное состояние с помощью теста Люшера и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, сообщает пресс-служба центра медицинской профилактики ГАУЗ ТО "МКДЦ".