Здоровье тюменцев проверят в торговых центрах

17:15 17 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени специалисты центра медицинской профилактики развернут палатки здоровья в торговых центрах в преддверии новогодних праздников. 18 декабря палатки будут работать с 11:30 в МФК "Магеллан", 21 декабря — в ТРЦ "Фаворит".

Специалисты по здоровому образу жизни расскажут тюменцам о принципах здорового образа жизни, все желающие смогут пройти экспресс-скрининги: артериальное давление, загазованность легких курильщиков, индекс массы тела, водно-жировой состав тела психоэмоциональное состояние с помощью теста Люшера и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, сообщает пресс-служба центра медицинской профилактики ГАУЗ ТО "МКДЦ".

Теги: профилактика
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