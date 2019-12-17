О невыплате зарплаты можно будет сообщить главе СКР по Тюменской области

В четверг, 19 декабря, личный прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы и иных пособий проведет руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интересов других граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия. Также нужно будет предоставить заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению.

Записаться на личный прием к руководителю следственного управления области можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию в разделе "Интернет-приемная" на сайте.

Прием пройдет с 10.00 до 11.00 по адресу г. Тюмень, ул. Шиллера, 44.