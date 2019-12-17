В Тюмени открывается выставка сибирского ковра

Сегодня в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова начнет свою работу выставка "Сибирский ковер".

Растительный орнамент тюменского ковра может узнать каждый: объемные яркие букеты роз на черном фоне — символы процветания и благополучия. В XIX — ХХ вв. тюменский ковёр с триумфальным успехом представлял Россию на всех самых крупных всероссийских и международных выставках в Вене, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Париже, Генуе, Брюсселе. Наивысшим международным признанием художественного промысла стало участие тюменских ковровщиц в Парижской выставке (1900).

При поддержке правительства Тюменской области была приобретена коллекция из 28 ковров, изготовленных на базе ООО "Сибирская ковровая фабрика" по эскизам трех поколений ведущих художников Московского НИИХП. Большинство эскизов, отобранных для реализации проекта, разрабатывались в экспериментальной ковровой лаборатории в 1950–1980-е годы специально для фабрик Тюмени, Ишима, Тобольска.

Работа выставки "Сибирский ковер" продлится до 2 февраля 2020 года по адресу: ул. Советская, 63. Вход свободный.