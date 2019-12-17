Тюменцы пополняют фотолетопись региона своими снимками

Три десятка городов и районов поддержали проект "Фотоистория Тюменской области", который проводится в честь 75-летия региона. Сбор снимков ведется на сайте проекта Тюменскаяобласть.рф.

Участвовать в конкурсе могут все, кто живет на севере или юге региона или уже давно перебрались в другие уголки России и мира. Необходимо выбрать и оцифровать фото и разместить их на сайте. Требования к снимкам и условия участия в конкурсе можно прочитать там же.

Для тех, у кого нет возможности самостоятельно отсканировать, в двух торговых центрах Тюмени (ТЦ “Галерея Вояж” и ТРЦ “Гудвин”) работают волонтеры, которые бесплатно отсканируют фото и помогут загрузить их на сайт.

По словам организаторов конкурса, в конце декабря партнеры проекта оценят все размещенные на сайте фотографии. Авторам 100 лучших снимков вручат подарки.