Школа развития детей с ОВЗ работает на базе учебно-практического центра "Эксперт"

На базе учебно-практического центра "Эксперт" успешно реализуется проект "Школа развития детей с ОВЗ". Мероприятие реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Обратиться за помощью могут как родители, так и педагоги. Родителей детей с гиперактивностью, задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра и другими проблемами здоровья получат бесценный опыт и знания по воспитанию таких детей.

Педагоги, воспитатели, методисты, психологи и логопеды, работающие с детьми с ОВЗ смогут повысить свою квалификацию благодаря проекту. Желающие педагоги могут подать заявку на сдачу зачета и получения удостоверения повышения квалификации государственного образца по курсу "Особенности работы с детьми с ОВЗ".

Каждый месяц на протяжении полугода добавляется новый материал по диагнозам. Портал полезен родителям для дигностики и определения текущего уровня и рисков развития ребенка, индивидуального маршрута развития и не только. Зарегистрироваться можно пройдя по ссылке.