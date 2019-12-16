В Тюмени студент украл у возлюбленной 370 тыс. рублей

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, похитившего у сожительницы крупную сумму денег.

19-летняя девушка проживала с 20-летним мужчиной, студентом одного из образовательных учреждений города, в съемной квартире. Молодой человек часто устраивал конфликты на почве ревности. В день преступления молодой человек отобрал мобильный телефон девушки, чтобы проверить телефонные переписки, а также забрал у нее документ, удостоверяющий ее личность.

"Проверяя мобильник, злоумышленник поменял сим-карту на свою и через мобильное приложение похитил крупную сумму денежных средств, которые принадлежали девушке. Сумма похищенных денежных сбережений составляет 370 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража", она предусматривает до шести лет лишения свободы.