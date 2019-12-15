Календарь с рисунками детей-сирот издали в Тюмени

Общественники из организации “Тепло души детям-сиротам” выпустили благотворительный календарь с детскими рисунками. Средства от его продаж будут направлены на помощь детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Как рассказала президент благотворительной организации Юлия Тараканова, помочь нуждающимся может каждый – сделать это так же просто, как купить календарь на будущий год. В благотворительный настольный календарь на 2020 год вошли рисунки воспитанников детских учреждений, выполненные в технике правополушарного рисования. Это предполагает, что дети рисуют без шаблона, они не знают, что у них получится - и это настоящее творчество, пишет "Вслух.ру".

Накопленные средства направят в социализацию и адаптацию детей, их потратят на организацию мастер-классов и досуга.

Приобрести календарь можно в сувенирных лавках "Подари Тюмень" музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63), в аэропорту и на железнодорожном вокзале.